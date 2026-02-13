Falscher Trader soll Anleger um 400.000 Euro betrogen haben

Ein 44-jähriger Mann steht im Verdacht, in der Steiermark mehrere Personen mit angeblichen Anlagegeschäften geschädigt zu haben. Das Landeskriminalamt Steiermark fahndet nun öffentlich nach weiteren möglichen Opfern.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann seit August 2023 in mehreren Fällen gewerbsmäßigen schweren Betrug begangen haben. Der bislang bekannte Schaden beträgt mehr als 400.000 Euro. Laut Polizei gab sich der Verdächtige gegenüber potenziellen Anlegern als erfolgreicher „Trader“ beziehungsweise „Broker“ aus und versprach hohe Renditen.

Ermittlungen zufolge investierte er jedoch nur einen Bruchteil der von den Geschädigten übergebenen Gelder tatsächlich oder täuschte entsprechende Investitionen lediglich vor. Die Behörden schließen nicht aus, dass weitere Personen betroffen sind.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz veröffentlichte die Polizei nun ein Lichtbild des Verdächtigen. Personen, die möglicherweise ebenfalls geschädigt wurden, sollen sich beim Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60-3333 melden.