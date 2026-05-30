In Straßgang ist es am Freitagnachmittag, 29. Mai 2026, zu einem Auffahrunfall mit Fahrerflucht gekommen. Eine 71-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14:45 Uhr war die Grazerin mit ihrem Pkw auf der Straßganger Straße in Richtung Norden unterwegs. Vor ihr fuhr ein 65-jähriger Grazer. Wegen Kolonnenverkehrs mussten beide Fahrzeuge anhalten.

Kurz darauf prallte ein bislang unbekannter Lenker gegen das Heck des Autos der 71-Jährigen. Durch den Aufprall wurde ihr Pkw auf das Fahrzeug des 65-Jährigen geschoben.

Laut Angaben der Beteiligten und einer Zeugin stieg der unbekannte Lenker nach dem Unfall aus, entfernte die Kennzeichen von seinem Fahrzeug und legte sie in den Pkw. Danach flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit auf der Straßganger Straße in Richtung Süden.

Beim Fluchtfahrzeug dürfte es sich um einen grauen oder silberfarbenen Audi handeln, vermutlich um ein Modell A3 oder A5. Das Auto soll vorne stark beschädigt sein. An der Unfallstelle fanden die Einsatzkräfte außerdem die Abdeckung des linken Nebelscheinwerfers.

Die 71-Jährige wurde vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Am Auto der Frau entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Alkotests bei den beiden beteiligten Lenkern verliefen negativ.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfall, zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Lenker. Meldungen nimmt die Verkehrsinspektion Graz I unter 059133/654110 entgegen.