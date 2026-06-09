Graz beschafft 24 weitere Flexity-Straßenbahnen

Nach dem Start der ersten Flexity-Bim Ende Mai sollen nun 24 weitere Fahrzeuge beschafft werden. Damit wird ein wichtiger Schritt hin zu einem barrierefreien, leistungsfähigen und zeitgemäßen öffentlichen Verkehr gesetzt.

Seit 27. Mai ist die erste Flexity-Straßenbahn in Graz im Fahrgastbetrieb unterwegs. Mit der Beschaffung von 24 zusätzlichen Garnituren wird die Erneuerung der Grazer Straßenbahnflotte weiter vorangetrieben. Die neuen Fahrzeuge ersetzen ältere Straßenbahnen, die zunehmend an ihre technischen und wirtschaftlichen Grenzen stoßen.

Für Fahrgäste bedeutet die neue Fahrzeuggeneration vor allem mehr Platz, vollständige Barrierefreiheit, klimatisierte Innenräume und mehr Komfort im Alltag. Zusätzlich verfügen die Flexity-Straßenbahnen über kabellose Handy-Ladestationen. Bis 2030 soll der Grazer Straßenbahnfuhrpark weitgehend aus modernen Niederflurfahrzeugen bestehen.

Ersatz für ältere Garnituren

Die Beschaffung erfolgt im Rahmen einer bereits europaweit durchgeführten Ausschreibung. Mit den zusätzlichen Fahrzeugen können ältere Straßenbahnen der Serien 500, 600 und Cityrunner schrittweise ersetzt werden. Laut vorliegenden Gutachten ist der Austausch aus Gründen der Betriebssicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit erforderlich.

Bevor die weiteren Fahrzeuge auf den Weg gebracht werden, wurden Erfahrungen mit den ersten Flexity-Straßenbahnen im täglichen Betrieb gesammelt. Diese seien positiv ausgefallen, heißt es von Seiten der Stadt.

Investition in den öffentlichen Verkehr

Bürgermeisterin Elke Kahr betont die langfristige Bedeutung der neuen Straßenbahnen:

„Die Flexity-Straßenbahnen sind eine ganz wichtige Investition für Jahrzehnte. Von den modernen Straßenbahnen profitieren Fahrgäste und Fahrer:innen gleichermaßen. Die Straßenbahnen sind das Rückgrat des Grazer ÖV-Netzes, deshalb kann die Bedeutung der Modernisierung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.“

Vizebürgermeisterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner sieht in der Beschaffung einen wichtigen Schritt für eine wachsende Stadt:

„Mit den neuen Flexity-Straßenbahnen bekommt Graz eine der modernsten Straßenbahnflotten Europas. Die Fahrzeuge bieten mehr Platz, mehr Komfort, durchgängige Barrierefreiheit und eine Qualität, die viele Menschen jeden Tag unmittelbar spüren werden. Damit investieren wir nicht nur in neue Fahrzeuge, sondern in ein besseres Öffi-Angebot für die Grazerinnen und Grazer.“

Finanz- und Beteiligungsstadtrat Manfred Eber verweist auf die Notwendigkeit, ältere Fahrzeuge zu ersetzen:

„Bevor wir diesen Schritt setzen, wollten wir zunächst Erfahrungen mit den ersten Flexity-Straßenbahnen im täglichen Betrieb sammeln. Diese fallen positiv aus. Deshalb schaffen wir nun die Grundlage für weitere 24 Fahrzeuge. Das ist auch notwendig, weil viele ältere Garnituren in die Jahre gekommen sind und ersetzt werden müssen.“

Leistbare Tickets bleiben Thema

Neben der Modernisierung der Fahrzeuge betont die Stadt auch die Bedeutung leistbarer Ticketpreise. Moderne Straßenbahnen allein reichen aus Sicht der Verkehrsreferentin nicht aus, wenn die Nutzung des öffentlichen Verkehrs für Fahrgäste teurer wird.

„Das Klimaticket hat gezeigt, wie viele Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wenn das Angebot einfach und leistbar ist. Wer mehr Menschen in Bus und Bim bringen will, muss Öffifahren attraktiv und leistbar halten. Bund, Land und Verkehrsverbund sind gefordert, echte Wahlfreiheit nicht durch steigende Preise zu gefährden. Moderne und leistbare Öffis sind kein Luxus, sondern entscheidend, damit eine wachsende Stadt funktioniert“, so Schwentner.

Ziel: moderner Niederflur-Fuhrpark bis 2030

Mit den zusätzlichen 24 Flexity-Straßenbahnen rückt das Ziel näher, den Grazer Straßenbahnfuhrpark bis 2030 weitgehend auf moderne Niederflurfahrzeuge umzustellen. Für Fahrgäste sollen dadurch mehr Barrierefreiheit, höhere Verfügbarkeit und ein zuverlässigeres Angebot im Straßenbahnnetz erreicht werden.