Graz-Wahl: Philipp Pointner im Interview über Bildung

Was bedeutet liberale Kommunalpolitik im Grazer Alltag? Für Philipp Pointner beginnt sie bei Kindern, Schulen, Kindergärten, der Innenstadt und beim Umgang mit dem Geld der Stadt. Der NEOS-Gemeinderat stellt im Interview mit Inside Graz und Inside Politics – Austria vor allem Bildung, Verwaltungsreform und Schuldenpolitik in den Mittelpunkt.

Seine zentrale Botschaft: Graz müsse ehrlicher über seine finanziellen Möglichkeiten sprechen. Gleichzeitig dürfe die Stadt gerade bei Bildung nicht sparen. Pointner will Geld aus Verwaltung, Doppelgleisigkeiten und politischen Strukturen freispielen, um mehr in Kinderbetreuung, Deutschförderung und Schulen zu investieren.

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Das Interview auf einen Blick

Person: Philipp Pointner

Partei: NEOS

Funktion: Gemeinderat in Graz

Themen: Bildung, Deutschförderung, Schulden, Verwaltung, Innenstadt, Klima, Verkehr

Politischer Konflikt: Sparen im System statt bei Bildung

Zentrales Angebot: Verwaltung reformieren und Bildung priorisieren

Bildung als Kern seiner Politik

Pointner beschreibt sich im Interview nicht zuerst als Wirtschaftsliberalen, sondern als liberalen Kommunalpolitiker, der an Chancen für jedes einzelne Kind glaubt. Besonders stark wird er beim Thema Bildung. Dort sieht er den größten Hebel für die Zukunft der Stadt.

Sein Schlagwort lautet „Mission Deutsch“. Gemeint ist eine frühe, konsequente Sprachförderung. Pointner argumentiert, dass Deutsch nicht erst in der Volksschule zum Thema werden dürfe. Schon im Kindergarten brauche es kleinere Gruppen, mehr Aufmerksamkeit für jedes Kind und gezielte Förderung.

Für viele Familien in Graz ist das kein abstraktes Thema. Wenn Kinder beim Schuleintritt sprachlich hinterherhinken, wirkt sich das auf den gesamten Bildungsweg aus. Pointner sieht darin eine Frage der Chancengerechtigkeit. Kinder sollen nicht daran scheitern, dass das System zu spät reagiert.

Eltern stärker einbinden

Bei der Deutschförderung geht es Pointner nicht nur um Kinder, sondern auch um Eltern. Er will Elternarbeit stärker in der Elementarpädagogik verankern. Pädagoginnen und Pädagogen sollen Familien besser einbinden können, damit Eltern verstehen, welche Bedeutung Sprache, Kindergarten und frühe Bildung haben.

Dafür braucht es aus seiner Sicht bessere Rahmenbedingungen in den Einrichtungen. Gruppen dürfen nicht zu groß sein. Pädagoginnen und Pädagogen brauchen Zeit, Ausbildung und Unterstützung. Sonst bleiben neue Konzepte am Papier.

Auch die Kinderbetreuung verbindet Pointner mit Bildungspolitik. Er fordert eine Fixplatz-Garantie ab dem ersten Geburtstag. Eltern sollen nicht zittern müssen, ob sie einen Betreuungsplatz bekommen. Für ihn ist das nicht nur Familienpolitik, sondern auch Standortpolitik und Chancengerechtigkeit.

Schulden: Die unbequeme Wahrheit

Sehr klar wird Pointner beim Thema Stadtfinanzen. Die unangenehme Wahrheit im Wahlkampf sei, dass Graz sparen müsse. Die Stadt habe hohe Schulden und müsse genau prüfen, wohin Investitionen künftig fließen.

Dabei grenzt er sich von pauschalem Sparkurs ab. Er will nicht bei Müllabfuhr, Straßenbahn oder Grundversorgung ansetzen, sondern bei Bürokratie, Verwaltung und Doppelgleisigkeiten. Sein Ziel ist es, Geld dort freizuspielen, wo Strukturen aus seiner Sicht zu teuer oder doppelt vorhanden sind.

Konkret nennt Pointner etwa Kommunikationsstrukturen im Magistrat und in der Holding Graz, die aus seiner Sicht zusammengeführt werden könnten. Auch die KFA sieht er als Bereich, in dem die Stadt langfristig entlastet werden müsse.

Für Grazerinnen und Grazer wird diese Debatte schnell konkret. Wenn die Stadt Zinsen für Schulden zahlt, Projekte verschiebt und gleichzeitig Schulen, Kindergärten oder Infrastruktur braucht, stellt sich die Frage: Was ist wirklich notwendig? Genau diese Frage will Pointner stärker in den Gemeinderat holen.

Reformausschuss statt Weiterwursteln

Pointner fordert eine strikte Aufgabenkontrolle. Der Gemeinderat soll aus seiner Sicht stärker prüfen, was Graz wirklich braucht, welche Projekte Priorität haben und wo das Haus Graz, Magistrat und Holding sparen können.

Dafür schlägt er einen Reformausschuss über den Gemeinderat vor. Dieser soll nicht nur einzelne Einsparungen suchen, sondern grundsätzlich fragen: Welche Aufgaben muss die Stadt erfüllen? Welche Förderungen braucht es wirklich? Welche Projekte müssen fertig werden? Und wo zahlt Graz für Strukturen, die nicht mehr zeitgemäß sind?

Sein Vorwurf: Graz nehme Kredite auf, setze aber Projekte nicht ausreichend um. Dadurch entstehe Investitionsrückstau, während die Stadt Zinsen zahle. Das ist einer seiner schärfsten Punkte im Interview.

Innenstadt als Symbol für verlorene Kraft

Auf die Frage, welcher Ort für verlorene Wirtschaftskraft in Graz steht, nennt Pointner klar die Innenstadt. Er sieht mehrere Probleme gleichzeitig: mangelnde Erreichbarkeit, Druck durch Einkaufszentren, zu wenig Kundenfrequenz und Konkurrenz durch den Onlinehandel.

Sein Befund ist hart: In den vergangenen Jahrzehnten habe Graz zu wenig Mut bei der Innenstadtbelebung bewiesen. Aus seiner Sicht braucht es ein besseres Citymanagement, mehr Frequenz und verkehrspolitische Ideen, die Menschen wieder stärker in die Innenstadt bringen.

Dabei denkt Pointner nicht nur an Betriebe. Eine lebendige Innenstadt bedeutet für ihn Arbeitsplätze, Kommunalsteuer, Begegnung und ein funktionierendes Stadtzentrum. Wenn Geschäfte verschwinden und Frequenz ausbleibt, verliert Graz nicht nur Umsatz, sondern auch städtisches Leben.

Bürokratie bei Bau und Unternehmen

Wenn Pointner über Bürokratie spricht, nennt er zwei Bereiche, die Bürgerinnen und Bürger sofort verstehen: Baubewilligungen und Unternehmensgründungen. Dort sieht er zu viel Aufwand und zu wenig Tempo.

Gerade für eine wachsende Stadt wie Graz ist das ein wichtiger Punkt. Wer bauen, sanieren, gründen oder investieren will, braucht klare Verfahren. Zu lange Abläufe können Projekte verzögern, Betriebe abschrecken und Wohnraum verteuern.

Pointner verbindet diese Kritik mit seinem größeren Reformansatz. Digitalisierung und KI sollen aus seiner Sicht helfen, Abläufe effizienter zu machen. Gleichzeitig betont er, dass die Stadt bei der Verwaltung sparen könne, ohne Leistungen direkt zu kürzen.

Klima mit Technik und Wirtschaft denken

Auch beim Klima grenzt sich Pointner von den Grünen ab. Er sagt nicht, dass Klimapolitik unwichtig sei. Im Gegenteil: Er will sie stärker systemisch und wirtschaftlich denken.

Er spricht über Geothermie, Fernwärme, Sonnen-Speicher, PV-Ausbau und klimaneutrale öffentliche Flotten. Für ihn liegen in neuen Technologien auch wirtschaftliche Chancen. Klimapolitik soll nicht nur aus Einschränkungen bestehen, sondern neue Lösungen ermöglichen.

Beim Ausbau von Photovoltaik zieht er eine klare Grenze: Zuerst sollen Dächer genutzt werden, bevor wertvolle Grünflächen verbaut werden. Dabei sieht er auch das Haus Graz in der Pflicht. Magistrat und Holding hätten noch Potenzial auf ihren Gebäuden.

Verkehr und Infrastruktur: City-Tunnel als große Idee

Im zweiten Teil des Interviews spricht Pointner auch über große Infrastruktur. Besonders wichtig ist ihm der S-Bahn-City-Tunnel. Er sieht darin ein strategisches Projekt für Graz als Bildungs-, Wirtschafts- und Hightechstandort.

Sein Argument: Graz dürfe nicht im Stillstand verharren. Wenn die Stadt international mithalten und Pendlerströme besser bewältigen will, brauche sie langfristige Infrastrukturentscheidungen. Der S-Bahn-City-Tunnel wäre für ihn ein Projekt, das Verkehr, Wirtschaft und Standortentwicklung verbindet.

Gleichzeitig stellt sich auch hier die Finanzfrage. Pointner fordert deshalb Priorisierung: Nicht jedes Projekt kann gleichzeitig kommen. Die Stadt müsse entscheiden, welche Vorhaben wirklich Zukunft bringen und welche warten müssen.

Baustellen müssen schneller werden

Als Beispiel für politisches Scheitern nennt Pointner die Hilmteichstraße in seinem Heimatbezirk. Eine Baustelle über 800 Meter, drei Jahre Bauzeit, Stau und Probleme beim Umsteigen zwischen Ersatzbus und Bim stehen für ihn für zu wenig Tempo.

Damit trifft er ein Alltagsthema vieler Grazerinnen und Grazer. Baustellen sind notwendig, aber sie belasten Anrainerinnen, Pendler, Betriebe und Öffi-Nutzer. Pointner fordert daher mehr Mut, bessere Planung und schnellere Umsetzung.

Seine Linie lautet: Graz muss bauen, aber effizienter. Wer Infrastruktur modernisiert, darf die Bevölkerung nicht über Jahre in Unsicherheit und Verkehrschaos lassen.

Klare Grenzen bei Koalitionen

Politisch setzt Pointner eine deutliche Grenze. Für ihn gibt es keine Koalition mit dem linken und rechten Rand. Sachliche Zusammenarbeit im Gemeinderat schließt er nicht aus. Koalitionen mit KPÖ und FPÖ lehnt er aber ab.

Diese Aussage ist für die Wahl besonders relevant. NEOS positionieren sich damit nicht nur über Inhalte, sondern auch über mögliche Mehrheiten nach der Wahl. Pointner will sachorientiert arbeiten, aber klare rote Linien ziehen.

Gleichzeitig versucht er, sich nicht an ÖVP oder Grünen zu messen. Auf die Frage, wo NEOS politisch näher seien, sagt er sinngemäß: Er sei bei sich. Sein Profil leitet er aus Bildung, Kommunalpolitik und liberalem Zugang ab.

Persönlicher Zugang: Dirigent und Kommunalpolitiker

Ein persönlicher roter Faden im Interview ist Pointners beruflicher Hintergrund. Er ist Dirigent, Jurist und Gemeinderat. Aus der Musik nimmt er das Bild des Zusammenspiels mit, übersetzt es in der Politik aber anders: Es gehe darum, Mehrheiten für Projekte zu finden.

Als Beispiel nennt er ein musikalisches Bildungsprojekt, bei dem Kinder kostenlosen Geigenunterricht bekommen. Für Pointner verbindet sich darin viel von dem, was seine Politik ausmacht: Bildung, Kultur, Kinder, Zusammenarbeit und konkrete Umsetzung.

Das macht sein Interview bürgernah. Er spricht nicht nur über große Reformbegriffe, sondern über Projekte, die Kinder direkt erreichen können.

Was vom Interview bleibt

Das Interview zeigt Philipp Pointner als Kandidaten, der die NEOS in Graz stark über Bildung und Reformen positioniert. Sein Kernversprechen lautet: Graz muss sparen, aber nicht bei Kindern, Schulen und Zukunftschancen.

Stark wirkt Pointner dort, wo er konkrete Prioritäten setzt: Deutschförderung im Kindergarten, Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag, Schulausbau, Innenstadtbelebung, Verwaltungsreform und Aufgabenkritik. Kritisch bleibt die Frage, wie schnell diese Reformen tatsächlich Geld freispielen würden und welche Förderungen oder Strukturen konkret gekürzt werden sollen.

Für die Graz-Wahl 2026 lautet die zentrale Frage: Kann Philipp Pointner aus Bildung, Sparsamkeit und Reformwillen ein Angebot machen, das über klassische NEOS-Wählerinnen und NEOS-Wähler hinausreicht? Seine Botschaft ist jedenfalls klar: Graz soll weniger verwalten, gezielter investieren und Kindern früher bessere Chancen geben.

Hinweis zur Interviewreihe

Für die Grazer Gemeinderatswahl 2026 führten Inside Graz und Inside Politics – Austria eine gemeinsame Interviewreihe mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten. Trotz der Namensähnlichkeit arbeiten Inside Graz und Inside Politics unabhängig voneinander. Für dieses Format kooperieren beide Redaktionen.

Im Hochformat-Video seht Ihr unseren Frageblock aus dem Interview. Das vollständige Gespräch veröffentlichte unser Kooperationspartner Inside Politics – Austria hier: