Die KPÖ hat bei der Bezirksratswahl Graz 2026 stadtweit die meisten Stimmen geholt. Allerdings fällt das Bild in den einzelnen Bezirken deutlich knapper aus als bei der Gemeinderatswahl: Während die KPÖ bei der Bezirksratswahl in 9 von 17 Bezirken vorne liegt, entscheidet die ÖVP 8 Bezirke für sich.

Damit zeigt der zweite Stimmzettel ein differenziertes politisches Bild. Die KPÖ bleibt in vielen innerstädtischen und dicht besiedelten Bezirken stark. Gleichzeitig behauptet die ÖVP nicht nur ihre klassischen Hochburgen, sondern liegt bei der Bezirksratswahl auch in Liebenau, Straßgang und Puntigam vorne.

KPÖ bleibt stadtweit stärkste Kraft

Über alle Bezirke hinweg kommt die KPÖ auf rund 34.734 Stimmen und erreicht damit nach den vorliegenden Bezirksratswahl-Daten etwa 30,58 Prozent der gültigen Stimmen. In den Bezirksräten bedeutet das insgesamt 71 Mandate.

Ihr bestes Ergebnis erzielt die KPÖ in Gries. Dort kommt sie auf 46,77 Prozent und holt 10 Mandate. Auch in Jakomini bleibt sie mit 41,44 Prozent klar stärkste Kraft. In Lend erreicht sie 39,12 Prozent, in der Inneren Stadt 36,78 Prozent.

Besonders stark bleibt die KPÖ damit in jenen Bezirken, in denen sie schon bei der Gemeinderatswahl eine zentrale Rolle gespielt hat. Allerdings zeigt die Bezirksratswahl auch: Die Partei kann ihre Dominanz nicht in allen Stadtteilen gleich stark abbilden.

ÖVP gewinnt acht Bezirke

Die ÖVP kommt stadtweit auf rund 29.434 Stimmen und etwa 25,92 Prozent. In den Bezirksräten erreicht sie insgesamt 55 Mandate. Damit liegt sie klar auf Platz zwei, bleibt aber in mehreren Bezirken die bestimmende Kraft.

Besonders stark schneidet die ÖVP in Mariatrost ab. Dort erreicht sie 39,72 Prozent. In Ries kommt sie auf 36,23 Prozent, in Waltendorf auf 36,05 Prozent und in St. Peter auf 34,51 Prozent. Auch Andritz geht mit 33,82 Prozent an die ÖVP.

Auffällig ist zudem, dass die ÖVP bei der Bezirksratswahl auch in Liebenau, Straßgang und Puntigam vorne liegt. Bei der Gemeinderatswahl nach Bezirken lag dort jeweils die KPÖ voran. Das zeigt, dass viele Wählerinnen und Wähler zwischen Gemeinderatswahl und Bezirksratswahl unterschiedlich entschieden haben.

Drei Bezirke kippen im Vergleich zur Gemeinderatswahl

Besonders spannend sind die Bezirke Liebenau, Straßgang und Puntigam. Bei der Gemeinderatswahl lag in diesen Bezirken die KPÖ vorne. Bei der Bezirksratswahl gewinnt hingegen jeweils die ÖVP.

In Liebenau erreicht die ÖVP 31,16 Prozent, die KPÖ kommt auf 25,03 Prozent. In Straßgang liegt die ÖVP mit 27,09 Prozent knapp vor der KPÖ mit 26,13 Prozent. In Puntigam kommt die ÖVP auf 26,78 Prozent, die KPÖ auf 26,01 Prozent.

Diese knappen Ergebnisse zeigen: Die Bezirksratswahl folgt nicht automatisch dem Muster der Gemeinderatswahl. Lokale Themen, bekannte Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter sowie gewachsene Strukturen dürften hier eine wichtige Rolle gespielt haben.

Grüne stark, aber ohne Bezirkssieg

Die Grünen erreichen stadtweit rund 20.760 Stimmen und etwa 18,28 Prozent. Damit liegen sie bei der Bezirksratswahl stärker als bei der Gemeinderatswahl. Insgesamt kommen sie auf 39 Mandate.

In mehreren Bezirken erzielen die Grünen solide Ergebnisse. In St. Leonhard erreichen sie 25,66 Prozent, in Geidorf 23,44 Prozent, in Ries 20,89 Prozent, in St. Peter 20,67 Prozent, in Mariatrost 20,59 Prozent und in Andritz 20,43 Prozent.

Trotzdem gelingt den Grünen kein Bezirkssieg. Sie bleiben in vielen Bezirken eine starke Kraft im Bezirksrat, schaffen es aber nirgends auf Platz eins.

FPÖ legt vor allem im Süden zu

Die FPÖ erreicht stadtweit rund 14.314 Stimmen und etwa 12,60 Prozent. In den Bezirksräten kommt sie auf 23 Mandate.

Ihre höchsten Werte erzielt die FPÖ im Süden und Westen der Stadt. In Puntigam erreicht sie 24,66 Prozent, in Straßgang 22,68 Prozent und in Wetzelsdorf 20,93 Prozent. Auch in Liebenau liegt sie mit 17,91 Prozent deutlich über ihrem stadtweiten Schnitt.

Damit legt die FPÖ in mehreren Bezirken spürbar zu, bleibt aber in keinem Bezirk stärkste Partei.

SPÖ bleibt schwach

Die SPÖ kommt stadtweit auf rund 7.582 Stimmen und etwa 6,68 Prozent. In den Bezirksräten erreicht sie insgesamt 8 Mandate.

Besonders problematisch ist für die SPÖ, dass sie in vielen Bezirken deutlich gegenüber 2021 verliert. In Gries fällt sie auf 5,89 Prozent, in Jakomini auf 5,85 Prozent, in Lend auf 7,83 Prozent. Auch in mehreren Außenbezirken bleibt sie klar hinter KPÖ, ÖVP, GRÜNEN und teils auch hinter der FPÖ.

Damit setzt sich der schwierige Trend der SPÖ auch bei der Bezirksratswahl fort.

NEOS mit Stimmen, aber kaum Mandaten

Die NEOS erreichen stadtweit rund 6.225 Stimmen und etwa 5,48 Prozent. Mandatsmäßig fällt das Ergebnis jedoch sehr gering aus: Nach den vorliegenden Daten kommen sie nur auf 1 Mandat.

Ihre besten Ergebnisse erzielen die NEOS in Gösting mit 8,79 Prozent, in Geidorf mit 7,70 Prozent, in Waltendorf mit 7,41 Prozent, in Ries mit 7,03 Prozent und in Mariatrost mit 6,85 Prozent.

Die Werte reichen zwar in mehreren Bezirken für sichtbare Anteile, aber kaum für Mandate.

Grazer Bezirksratswahl im Überblick

Bezirk Stärkste Partei Ergebnis 01 Innere Stadt KPÖ 36,78 % 02 St. Leonhard KPÖ 34,00 % 03 Geidorf KPÖ 31,70 % 04 Lend KPÖ 39,12 % 05 Gries KPÖ 46,77 % 06 Jakomini KPÖ 41,44 % 07 Liebenau ÖVP 31,16 % 08 St. Peter ÖVP 34,51 % 09 Waltendorf ÖVP 36,05 % 10 Ries ÖVP 36,23 % 11 Mariatrost ÖVP 39,72 % 12 Andritz ÖVP 33,82 % 13 Gösting KPÖ 28,32 % 14 Eggenberg KPÖ 33,84 % 15 Wetzelsdorf KPÖ 28,45 % 16 Straßgang ÖVP 27,09 % 17 Puntigam ÖVP 26,78 %

KPÖ gewinnt, aber ÖVP bleibt lokal stark

Die KPÖ gewinnt die Bezirksratswahl Graz 2026 nach Stimmen und Mandaten. Sie holt insgesamt 71 Mandate und liegt in 9 Bezirken vorne. Die ÖVP kommt auf 55 Mandate und gewinnt 8 Bezirke. Damit fällt die Bezirksratswahl deutlich ausgeglichener aus als die Gemeinderatswahl nach Bezirken.

Vor allem Liebenau, Straßgang und Puntigam zeigen, dass die Grazerinnen und Grazer beim zweiten Stimmzettel anders entschieden haben. Während die KPÖ bei der Gemeinderatswahl in diesen Bezirken vorne lag, gewann bei der Bezirksratswahl jeweils die ÖVP.