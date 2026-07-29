Bei sommerlichem Wetter verwandelte sich die Grazer Innenstadt am 28. Juli 2026 in eine schnelle Radsportarena. Tausende Menschen säumten die Strecke des 27. Altstadtkriteriums. Den Sieg holten sich Tabea Huys aus Tirol und der Luxemburger Loïc Bettendorff.

Unser Team begleitete das Rennen mit der Kamera und veröffentlichte Videos auf seinen Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram, Youtube siehe unten). Wie hoch das Tempo tatsächlich war, zeigte sich direkt am Streckenrand: Sobald das geschlossene Feld durch die engen Gassen raste, war der entstehende Luftzug deutlich zu spüren.

Video vom Rennen der Damen:

Video vom Rennen der Herren:

Enge Kurven und Kopfsteinpflaster fordern das Feld

Der Rundkurs führte vom Stadtpark in Richtung Oper und anschließend durch die Grazer Altstadt zurück zum Ausgangspunkt. Dabei verlangten vor allem die engen Kurven, das Pflaster und der Anstieg durch die Bürgergasse den Fahrerinnen und Fahrern viel Kraft und Konzentration ab.

Start und Ziel lagen beim Café Promenade nahe dem Burgtor. Da der Tummelplatz gesperrt war, verlief die Strecke diesmal teilweise über die Salzamtsgasse. Dadurch kamen weitere enge Richtungswechsel hinzu.

Gerade diese Passagen sorgten für ständige Tempowechsel. Wer im hinteren Teil des Feldes fuhr, musste nach den Kurven immer wieder Lücken schließen. Gleichzeitig kämpften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um gute Positionen für den nächsten Anstieg.

Tabea Huys gewinnt das Frauenrennen in Graz

Im Bewerb der Frauen setzte sich die 20-jährige Tirolerin Tabea Huys durch. Die Fahrerin von Tirol Cycling bestätigte damit ihre starke Saison und baute ihre Position an der Spitze der österreichischen Liga weiter aus.

Die Frauen absolvierten 35 Runden auf dem knapp einen Kilometer langen Innenstadt-Kurs. Neben Kraft und Ausdauer spielte dabei vor allem die richtige Rennstrategie eine wichtige Rolle.

Loïc Bettendorff verteidigt seinen Titel beim Grazer Altstadtkriterium

Bei den Männern bestimmte Loïc Bettendorff erneut das Geschehen. Der Luxemburger vom Team Hrinkow Advarics hatte bereits 2025 in Graz gewonnen und wiederholte diesen Erfolg nun.

Nach 50 Runden und rund 49 Kilometern ließ er seinen Konkurrenten auch im entscheidenden Sprint keine Chance. Paul Buschek belegte den zweiten Platz. Anze Skok aus Slowenien komplettierte das Podium.

Der Steirer Philipp Hofbauer erreichte Rang vier. Damit verteidigte er zugleich seine Führung in der Gesamtwertung der Road Cycling League Austria.

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Altstadtkriterium setzt auf heimischen Radsport

Das Grazer Altstadtkriterium blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die erste Ausgabe fand 1984 statt. Nach mehreren Unterbrechungen kehrte das Rennen 2025 mit einem veränderten Konzept dauerhaft in den Kalender zurück.

Statt kostspieliger internationaler Spitzenstars stehen laut Veranstalter österreichische Teams, junge Talente und der Frauen-Radsport im Mittelpunkt. Frauen und Männer treten im Rahmen der Road Cycling League Austria mit gleich hohen Preisgeldern an.

Die Mischung aus historischem Stadtbild, hoher Geschwindigkeit und unmittelbarer Nähe zum Publikum prägte auch die diesjährige Ausgabe. Das sommerliche Wetter bot dafür ideale Bedingungen. Während die Fahrerinnen und Fahrer um jede Position kämpften, sorgten die Zuschauer entlang der Strecke für eine lebendige Kulisse mitten in Graz.