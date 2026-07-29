Nach einer Kollision zwischen einem E-Scooter und einem Radfahrer sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Mann. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Grazer Innenstadt. Ein 68-jähriger Radfahrer wurde dabei verletzt.

Kollision am Kaiser-Franz-Josef-Kai

Der Unfall passierte kurz vor 14 Uhr auf dem Geh- und Radweg am Kaiser-Franz-Josef-Kai.

Nach Angaben der Polizei stand der 68-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg, als ein E-Scooter-Lenker mit ihm zusammenstieß. Der Radfahrer erlitt Verletzungen im Beinbereich.

E-Scooter-Lenker flüchtete

Der unbekannte Mann verließ die Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der Polizei und fuhr davon.

Die Polizei bittet nun um Hinweise, um den E-Scooter-Lenker ausfindig zu machen.

Zeugen gesucht

Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum flüchtigen E-Scooter-Lenker machen kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Graz I unter 059/133/654110 zu melden.