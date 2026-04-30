Brand auf Dach von Fachmarktzentrum am Weblinger Gürtel

In Puntigam ist am Donnerstagnachmittag, 30. April 2026, ein Feuer auf dem Dach eines Fachmarktzentrum gegenüber Obi/Ikea ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand.

Kurz vor 16:45 Uhr bemerkte eine Polizeistreife Flammen am Dach vom dortigen Fitnessstudio im Fachmarktzentrum am Weblingergürtel. Mehrere Streifen rückten aus und begannen umgehend mit der Evakuierung des Objekts.

Die Berufsfeuerwehr Graz war mit drei Löschzügen und rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Bereits bei der Anfahrt war eine schwarze Rauchsäule erkennbar. Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle bringen. Für die Entrauchung des Geschäftsbereiches wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt.

Im Zuge der Lösch- und Sicherungsarbeiten mussten Teile des Flachdachs mittels Rettungssäge geöffnet werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürften Klimageräte am Dach Feuer gefangen haben. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Ursache aufgenommen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.