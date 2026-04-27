Frau stürzt mit Hund in Raabklamm über Felskante

In der Kleinen Raabklamm im Bezirk Weiz ist es am Sonntagnachmittag, 26. April 2026, zu einem Unfall gekommen. Eine 33-jährige Frau wurde dabei verletzt.

Nach bisherigen Angaben war die Frau gemeinsam mit ihrem Hund von der Großen in Richtung Kleine Raabklamm unterwegs. In einem unwegsamen Abschnitt verließ sie offenbar den regulären Weg.

Dabei dürfte sie durch das Ziehen des Hundes das Gleichgewicht verloren haben. In der Folge stürzte sie gemeinsam mit dem Tier rund zwei bis drei Meter über eine Felskante auf einen darunterliegenden Spazierweg.

Einsatzkräfte versorgten die Verletzte noch vor Ort und brachten sie anschließend ins Landeskrankenhaus Weiz. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine genauen Informationen vor. Eine Befragung der Frau war bislang nicht möglich.

Der Hund blieb unverletzt.