Drohung an Schule in Hausmannstätten – Großeinsatz der Polizei

Eine Drohung gegen Lehrkräfte hat am Dienstagnachmittag, 28. April 2026, einen umfangreichen Polizeieinsatz an einer Mittelschule in Hausmannstätten ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Kurz nach Mittag informierte die Schulleitung die Polizei über ein Schreiben mit Drohungen, das im Postkasten der Schule entdeckt worden war. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte an. Neben mehreren Streifen waren auch Diensthunde sowie Einheiten der Bereitschaftseinheit, der Schnellen Interventionsgruppe und des Einsatzkommandos Cobra im Einsatz.

Rund 350 Schülerinnen und Schüler wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Eine konkrete Gefährdung bestand nach aktuellem Stand jedoch nicht.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei mehrere Jugendliche als mögliche Tatverdächtige ausforschen. Sie wurden bis in die Abendstunden einvernommen, bestritten die Vorwürfe jedoch bislang. Die Beamten stellten mehrere Mobiltelefone sicher, die nun ausgewertet werden.

Die Ermittlungen laufen weiter. Hinweise auf eine akute Gefahr liegen derzeit nicht vor. Schülerinnen und Schüler werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.