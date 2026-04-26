Start Steiermark Waldbrand in Eisbach-Rein: 5 Hubschrauber im Einsatz

Waldbrand in Eisbach-Rein: 5 Hubschrauber im Einsatz

Waldbrand Eisbach-Rein Hubschrauber
Foto FF Gössendorf

Ein Waldbrand in Eisbach-Rein im Bezirk Graz-Umgebung hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Mehr als 350 Einsatzkräfte und Fahrzeuge sind seit gestern vor Ort. Die Löscharbeiten wurden am Nachmittag vor allem aus der Luft unterstützt.

Waren zu Beginn circa 7 ha Fläche betroffen, sind es derzeit an 40-50 ha, die in Brand stehen. Das Feuer hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch Wind ausgebreitet.

Aktuellen stehen fünf Hubschrauber der Polizei (EC35), Bundesheer (Bell 212) und einer private Firma im Einsatz. Zwei weitere werden in den nächsten Stunden erwartet. Sie nehmen Wasser auf und werfen es über dem betroffenen Waldgebiet ab. Am Boden arbeiten die Einsatzkräfte daran, die Wasserversorgung auf den Berg sicherzustellen und den Brand einzudämmen. Dafür mussten die Feuerwehrfahrzeuge über Forstwege koordiniert werden.

Polizeihubschrauber bekämpft Waldbrand
Foto FF Feldkirchen
Waldbrand
Der Rauch war auch am Grazer Schloßberg zu sehen. Foto FF Gössendorf

Das Feuer betraf laut Einsatzinformationen eine Fläche von mehreren Hektar. Besonders die trockene Witterung und der Wind erschwerten die Lage, da sich Flammen unter solchen Bedingungen rasch ausbreiten können. Die Rauchentwicklung war bereits aus größerer Entfernung sichtbar.

Die Polizei ersucht, das betroffene Gebiet rund um den Brandort großräumig zu meiden, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

Die Einsatzkräfte weisen zudem auf erhöhte Vorsicht hin: Durch anhaltende Trockenheit und Wind können Brände derzeit besonders schnell entstehen und sich ausbreiten. Feuer im Wald oder in Waldnähe sollte daher unbedingt vermieden werden. Auch achtlos weggeworfene Zigaretten können bei der aktuellen Lage gefährliche Folgen haben. Die Behörden ersuchen, verdächtige Rauchentwicklungen umgehend zu melden und keine Pools in der Region zu befüllen, damit die Wasserversorgung gesichert bleibt.

Luftaufnahme vom Waldbrand
Foto Bereichsfeuerwehrverband Voitsberg
Waldbrand in der Nacht
In der Nacht breitete sich der Waldbrand durch den Wind aus. Foto Bereichsfeuerwehrverband Voitsberg
Bundesheer Hubschrauber
Foto Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung
Waldbrand aus dem Flugzeug fotografiert
Foto Bereichsfeuerwehrverband Graz-Umgebung

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