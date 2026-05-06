Am 5. Mai 2026 ist es am Nachmittag auf einer Baustelle in der Fröhlichgasse zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Informationen gerieten Holzpaletten in Brand, auf denen Fassadendämmelemente gelagert waren. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar. Die Flammen griffen in weiterer Folge auch auf Teile des Gebäudes über.

Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit mehreren Kräften aus und setzte drei Löschleitungen ein. Innerhalb weniger Minuten brachten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle.

Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch mehrere Stunden, da das gesamte betroffene Material entfernt werden musste.

Insgesamt standen sieben Fahrzeuge und 26 Einsatzkräfte im Einsatz.