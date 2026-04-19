Kurz vor 20 Uhr wurde ein Brand in einem Mehrparteienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte bereits eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Feuerwehr, Rettung und Polizei standen mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Am Sonntagabend, 19. April 2026, ist in einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Straßgang ein Brand ausgebrochen. Über dem Bereich rund um den Grillweg war eine weithin sichtbare, dunkle Rauchsäule zu sehen. Die Einsatzkräfte sperrten das betroffene Siedlungsgebiet großräumig ab. Um 21 Uhr 43 konnte die Feuerwehr Brand aus vermelden.

Nach bisherigen Informationen entstand das Feuer im Müllraum des Wohnkomplexes und griff in weiterer Folge auf Teile der Fassade über. Dadurch entwickelte sich eine starke Rauchbildung. Die Berufsfeuerwehr Graz steht mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Zahlreiche Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Das Rote Kreuz richtete einen Sammelplatz ein und versorgte die Betroffenen vor Ort. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wurden rund 20 Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Holding Graz stellte zwei Gelenksbusse als Aufenthaltsmöglichkeit zur Verfügung.

Ermittlungen zur genauen Brandursache werden seitens der Polizei durchgeführt.

Angaben zur genauen Schadenshöhe sowie zur Ursache des Brandes liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen laufen.