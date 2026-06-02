In Oberaich im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Montagvormittag, 1. Juni 2026, ein 22-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Er war auf einen abgestellten ÖBB-Güterwaggon geklettert und dürfte dabei in den Stromkreis der Oberleitung geraten sein.

Gegen 10:50 Uhr stieg der amerikanische Staatsbürger aus bislang unbekannten Gründen auf einen mit Kartonagen beladenen Waggon. Dabei kam er der stromführenden Oberleitung zu nahe und erlitt einen Stromschlag.

In weiterer Folge fing die Kleidung des Mannes Feuer. Auch die Kartonagen und der Waggon gerieten in Brand. Zeugen bemerkten die Flammen und alarmierten die Einsatzkräfte.

Nachdem die Fahrdienstleitung den Bereich freigegeben hatte, konnte der 22-Jährige vom Waggon gerettet werden. Notarzt und Rotes Kreuz versorgten ihn vor Ort. Anschließend flog ihn der Rettungshubschrauber Christophorus 17 mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins LKH Graz.

Die Feuerwehren Bruck an der Mur und Oberaich löschten den Brand. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Währenddessen war der Bahnverkehr eingestellt.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf laufen weiter.