Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag, 3. Juli 2026, in St. Johann in der Haide im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ereignet. Ein Lkw durchbrach die Außenmauer eines Geschäftslokals. Die Geschäftsinhaberin kam dabei ums Leben, zwei weitere Frauen wurden schwer verletzt.

Gegen 10:25 Uhr war ein 62-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem mit Schotter beladenen Lastwagen auf der Burgenland Straße (B50) von Markt Allhau in Richtung Hartberg unterwegs. Im Ortsgebiet von St. Johann in der Haide kam der Lkw nach bisherigen Erkenntnissen rechts von der Fahrbahn ab. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein medizinischer Notfall die Ursache gewesen sein könnte.

Der Lastwagen prallte gegen die Außenmauer eines Geschäftslokals, durchbrach das Gebäude und kam erst im Inneren zum Stillstand.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich drei Personen im Geschäft. Die 60-jährige Geschäftsinhaberin erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Frauen im Alter von 52 und 58 Jahren wurden schwer verletzt.

Der 62-jährige Lkw-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Alkotest ergab laut Polizei eine leichte Alkoholisierung. Für Lkw-Lenker ist ein solcher Alkoholwert jedoch bereits rechtlich relevant, da für diese eine 0,1-Promille-Grenze gilt.

Sowohl das Gebäude als auch der Lastwagen wurden erheblich beschädigt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten blieb die Burgenland Straße (B50) gesperrt. Für den Pkw-Verkehr wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.