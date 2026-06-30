93-Jähriger übersieht Radfahrerin auf der Heinrichstraße

In der Grazer Innenstadt ist es am Dienstagfrüh, 30. Juni 2026, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin gekommen. Die 38-jährige Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Gegen 9:00 Uhr war ein 93-jähriger Pkw-Lenker auf der Liebiggasse unterwegs und wollte nach links in die Heinrichstraße einbiegen. Vor der Kreuzung hielt er zunächst wegen des Querverkehrs an. Dort gilt für seine Fahrtrichtung das Verkehrszeichen „Vorrang geben“.

Zur selben Zeit fuhr die 38-jährige Radfahrerin auf der Heinrichstraße in nordöstlicher Richtung und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Als der Querverkehr ein Einfahren ermöglichte, setzte der 93-Jährige seine Fahrt fort.

Dabei übersah er die Radfahrerin und stieß mit der linken Vorderecke seines Autos mit dem Vorderrad des Fahrrads zusammen. Die 38-Jährige stürzte, anschließend fiel auch ihr Fahrrad auf sie.