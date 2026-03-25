Wohnungsbrand im Hochhaus – eine Person gestorben

Ein Wohnungsbrand in der Grazer Fischeraustraße hat am Mittwochmittag ein Todesopfer gefordert. Gegen 12:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Berufsfeuerwehr Graz ein. Zeugen meldeten Flammen und dichten Rauch aus einer Wohnung.

Bereits während der Anfahrt erkannten die Einsatzkräfte das Ausmaß des Brandes. Flammen schlugen aus einem Fenster im sechsten Obergeschoss, während dichter Rauch entlang der Fassade nach oben zog.

Feuerwehr verhinderte Ausbreitung

Nach dem Eintreffen starteten mehrere Atemschutztrupps sofort mit der Brandbekämpfung. Gleichzeitig kontrollierten sie das Stiegenhaus sowie angrenzende Wohnungen auf Rauch und mögliche Brandausbreitung.

Die Feuerwehr speiste Löschwasser über die Trockensteigleitung des Hochhauses ein und brachte es gezielt in die betroffene Wohnung. Dadurch konnte das Team den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf darüberliegende Wohnungen verhindern.

Für eine Person kam jede Hilfe zu spät

In der ausgebrannten Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Person. Sie brachten diese ins Stiegenhaus, wo ein Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte.

Parallel zur Brandbekämpfung entfernte die Feuerwehr den Rauch aus der betroffenen Wohnung und den darüberliegenden Bereichen. Zudem überprüften Einsatzkräfte die Fassade und angrenzende Fenster mit einer Wärmebildkamera.

Ein dritter Atemschutztrupp führte schließlich Nachlöscharbeiten durch und entfernte beschädigte Einrichtungsgegenstände. Gegen 15:00 Uhr beendete die Berufsfeuerwehr Graz den Einsatz.

Die Ursache des Brandes sowie die genaue Todesursache sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Insgesamt standen 27 Einsatzkräfte und sieben Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Graz im Einsatz.