In Straßgang sind am Sonntagnachmittag, 29. Juni 2026, zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Fahrzeuglenker wurden dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr auf der Straßganger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Firmenfahrzeug in südlicher Richtung unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw.

Die Rettung versorgte beide Lenker zunächst an der Unfallstelle und brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung ins UKH Graz. Einer der beiden erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Das Verletzungsausmaß des zweiten Lenkers wird derzeit noch medizinisch abgeklärt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die bei beiden Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Warum das Firmenfahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.