Mitarbeiter soll Arbeitgeber um mehr als 240.000 Euro bestohlen haben

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Leoben steht im Verdacht, seinen Arbeitgeber um Waren und Materialien im Wert von mehr als 240.000 Euro bestohlen zu haben. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Anzeige eines Elektronikunternehmens im März 2026. Damals meldete die Firma den Diebstahl von sieben Firmenhandys.

Wenige Wochen später tauchte eines der gestohlenen Mobiltelefone in einem Handyshop in Kapfenberg auf. Die Ermittlungen führten zunächst zu einer 24-jährigen Frau aus dem Bezirk Leoben, die das Gerät dort verkauft haben soll. Sie bestritt jedoch die Vorwürfe und erklärte, ihr Ausweis sei missbräuchlich verwendet worden.

Ermittlungen führen zu Mitarbeiter

Weitere Ermittlungen der Polizeiinspektion Josef-Heißl-Straße führten schließlich zu einem 31-jährigen Mitarbeiter des Unternehmens. Der Mann, der bereits wegen Eigentumsdelikten amtsbekannt war, soll während seiner Tätigkeit Zugriff auf Firmenware gehabt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen steht er nicht nur im Verdacht, die Mobiltelefone gestohlen zu haben. Ihm werden auch der Diebstahl mehrerer Firmenlaptops sowie größerer Mengen an Goldbestandteilen vorgeworfen. Diese waren für einen Recyclingprozess bestimmt.

Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 240.000 Euro.

Festgenommen und teilweise geständig

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben nahmen Polizisten den 31-Jährigen fest. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich zu den Vorwürfen teilweise geständig.

Der Mann befindet sich derzeit in der Justizanstalt Leoben in Untersuchungshaft.

Seine 24-jährige Freundin wird wegen des Verdachts der Hehlerei sowie einer möglichen Beitragstäterschaft auf freiem Fuß angezeigt.