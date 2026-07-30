Bei einem internationalen Fußball-Testspiel in der Oststeiermark ist es am Mittwochabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf der Tribüne gekommen. Drei Zuschauer wurden verletzt. Die Polizei nahm kurz nach dem Vorfall sieben Tatverdächtige fest.

Schlägerei auf der Tribüne

Die Ausschreitungen ereigneten sich während des Testspiels zwischen MC d’Alger und Al Hilal auf dem Sportplatz in Buch-St. Magdalena. Die Begegnung hatte um 18 Uhr begonnen.

Gegen 19:30 Uhr eskalierte laut Polizei ein Streit auf der Tribüne. Dabei wurden zwei 43-Jährige und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unterschiedlich schwer verletzt.

Flucht über die S7

Die mutmaßlichen Täter flüchteten nach dem Vorfall mit einem in Frankreich zugelassenen Auto über die Autobahn.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Eine Zivilstreife konnte das Fahrzeug wenig später auf der Fürstenfelder Schnellstraße (S7) in Fahrtrichtung Ungarn anhalten. Mit Unterstützung weiterer Streifen nahmen die Beamten alle sieben Insassen fest.

Ermittlungen zu den Hintergründen

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um mutmaßliche Anhänger des algerischen Vereins im Alter zwischen 19 und 34 Jahren. Sie befinden sich derzeit in Haft.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Vorfall rund um das Zünden pyrotechnischer Gegenstände der Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Außerdem stellten Polizisten bei einem der Verdächtigen Suchtmittel sicher.

Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Eskalation sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.