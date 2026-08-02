Radfahrerin prallt gegen geöffnete Autotür und wird schwer verletzt

Eine 58-jährige Radfahrerin ist am Samstagabend in Graz bei einem sogenannten „Dooring“-Unfall schwer verletzt worden. Sie prallte gegen die geöffnete Tür eines geparkten Autos und stürzte.

Unfall in der Mandellstraße

Der Unfall ereignete sich gegen 19:35 Uhr in der Mandellstraße im Bezirk St. Leonhard.

Ein 54-jähriger Grazer hatte seinen Pkw am Fahrbahnrand abgestellt und öffnete anschließend die Fahrertür. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei die herannahende Radfahrerin, die in Richtung Opernring unterwegs war.

Die 58-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte gegen die geöffnete Autotür. Durch den Aufprall kam sie zu Sturz.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Die Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten die Frau an der Unfallstelle und brachten sie anschließend ins LKH Graz.

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.