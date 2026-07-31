Straßenbahn kracht in Graz gegen Polizeiauto

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in der Grazer Innenstadt. Eine Straßenbahn kollidierte an einer Kreuzung mit einem vorausfahrenden Streifenwagen. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt.

Streifenwagen bremst wegen Radfahrer

Der Unfall ereignete sich gegen 16:25 Uhr. Eine Polizeistreife fuhr auf der Gleisdorfer Gasse in Richtung Kaiser-Franz-Josef-Platz. Direkt dahinter war eine Straßenbahn unterwegs.

An der Kreuzung mit der Girardigasse hielten beide Fahrzeuge zunächst vor einer roten Ampel. Nachdem diese auf Grün geschaltet hatte, fuhr der Polizist mit dem Streifenwagen in die Kreuzung.

Dabei kam ihm ein Radfahrer entgegen, der vom Kaiser-Franz-Josef-Platz in Richtung Jakominiplatz unterwegs war. Deshalb reduzierte der Polizist seine Geschwindigkeit.

Notbremsung konnte Kollision nicht verhindern

Der Straßenbahnfahrer bemerkte die Geschwindigkeitsreduzierung laut Polizei offenbar zu spät. Er leitete eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Die Straßenbahn prallte gegen das Heck des Polizeifahrzeugs.

Polizist leicht verletzt

Der Fahrer des Streifenwagens erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte ihn ins UKH Graz, wo Ärzte ihn ambulant behandelten.

Alle Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Sowohl am Streifenwagen als auch an der Straßenbahn entstand Sachschaden.