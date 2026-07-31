Ein Fahrzeug mit Bootsanhänger war bei der Mautstelle vor dem Karawankentunnel in Fahrtrichtung Slowenien stecken geblieben und musste aus dieser verklemmten Lage befreit werden.

Boot zu breit für die Maustelle: Gespann bleibt in Rosenbach stecken

Dieses Geräusch dürfte kaum zu überhören gewesen sein: Ein Fahrzeug mit Bootsanhänger geriet an der Mautstelle Rosenbach auf der Karawankenautobahn in Kärnten in die falsche Fahrspur. Dabei wurde ein Mauthäuschen beschädigt und der Anhänger blieb stecken.

Mauthäuschen beschädigt

Gegen 10:11 Uhr rückten mehrere Feuerwehren zum technischen Einsatz aus. Das Gespann konnte nach dem Zwischenfall nicht mehr weiterfahren. Zudem entstand ein Schaden an einem Mauthäuschen.

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst den betroffenen Bereich ab. Anschließend setzten sie hydraulische Rettungsgeräte ein, um den feststeckenden Bootsanhänger aus seiner Lage zu befreien.

Fahrspur wieder freigegeben

Nach der erfolgreichen Bergung konnten die Einsatzkräfte ihre Arbeiten abschließen und die betroffene Fahrspur wieder für den Verkehr freigeben.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Frießnitz-Rosenbach, Maria Elend, Dolintschach und Rosegg.