Auf der A2 Südautobahn ist ein wichtiger Bauabschnitt abgeschlossen: Die ASFINAG hat die neue Murbrücke zwischen Graz-Ost und Graz-West an ihren endgültigen Platz gebracht. Das rund 5.000 Tonnen schwere Bauwerk rückte am Dienstag um etwa 22 Meter weiter.

Für die Verschiebung nutzten die Fachleute hydraulische Pressen und eine schienenähnliche Konstruktion. Der Vorgang dauerte rund fünf Stunden. Die Brücke hatte bisher südlich der bestehenden Trasse als Behelfsbrücke gedient und erreicht nun ihre endgültige Position auf der Richtungsfahrbahn Wien.

Damit geht das Projekt in die letzte Phase. In den kommenden zwei Wochen erledigen die Bautrupps noch Anschlussarbeiten, damit der Verkehr wieder über die neue Brücke fahren kann. Bis dahin läuft der gesamte Verkehr über die Richtungsfahrbahn Italien. Dort stehen fünf Fahrstreifen zur Verfügung: drei in Richtung Italien und zwei in Richtung Wien. Vor allem im Frühverkehr kann es deshalb weiterhin zu Verzögerungen kommen.

Spätestens Ende Juni soll die A2 zwischen Graz-Ost und Graz-West wieder ohne größere Einschränkungen befahrbar sein. Danach merken Autofahrerinnen und Autofahrer von der Baustelle kaum noch etwas. Trotzdem laufen abseits der Fahrbahn weitere Arbeiten weiter. Die ASFINAG baut unter anderem die Bauflächen zurück und lässt die betroffenen Bereiche neu bepflanzen.

Den vollständigen Abschluss des Projekts plant die ASFINAG für Dezember 2026. Insgesamt investiert sie mehr als 30 Millionen Euro in den Neubau der beiden Murbrücken auf der A2.