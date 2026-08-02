Am Wochenende sind in der Steiermark zwei Motorradfahrer schwer beziehungsweise unbestimmten Grades verletzt worden. Besonders außergewöhnlich verlief ein Unfall im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, bei dem ein Reh eine folgenschwere Kettenreaktion auslöste.

Reh wird auf Motorrad geschleudert

Der erste Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 19:20 Uhr auf der Feistritztalstraße (L403) zwischen Großsteinbach und Großhartmannsdorf.

Eine Autofahrerin aus dem Bezirk Jennersdorf konnte einen Zusammenstoß mit einem plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Reh nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn geschleudert und traf dort einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Der Biker verletzte sich dabei am rechten Fuß.

Erster Unfall zieht weiteren nach sich

Laut Polizei hielten anschließend zwei nachkommende Motorradfahrer auf der Fahrbahn an, um Hilfe anzubieten. Eine weitere Gruppe von fünf Motorradfahrern musste den stehenden Maschinen ausweichen.

Dabei versuchte ein 60-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld links an den stehenden Bikern vorbeizufahren. Er touchierte dabei das Auto einer 34-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark, stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte den Mann ins LKH Feldbach. Auch mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Motorradfahrer im Kreisverkehr schwer verletzt

Ein weiterer Motorradunfall ereignete sich am Samstagvormittag in Weiz.

Ein 81-jähriger Motorradfahrer fuhr in einen Kreisverkehr im Bereich Wegscheide ein und wollte diesen an der dritten Ausfahrt verlassen. Gleichzeitig lenkte eine 64-jährige Autofahrerin ihren Pkw in den Kreisverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei übersah die Frau den Motorradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 81-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins LKH Weiz. Die Autofahrerin blieb unverletzt.