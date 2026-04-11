In Puntigam hat die Polizei in der Nacht auf Samstag, 10. April 2026, einen Pkw-Lenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Die Beamten nahmen den Führerschein vorläufig ab und beschlagnahmten das Fahrzeug.

Kurz vor Mitternacht führten Polizistinnen und Polizisten auf der Triester Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei stellten sie bei einem Fahrzeug eine Geschwindigkeit von 116 km/h im Bereich einer 50-km/h-Beschränkung fest.

Die Einsatzkräfte stoppten den 23-jährigen Grazer. Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung nahmen sie ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem beschlagnahmten sie das Fahrzeug.

Weitere Erhebungen laufen.