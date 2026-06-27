Zwei Probeführerscheinbesitzer mit 140 km/h auf der Triester Straße gestoppt

In Graz hat die Polizei in der Nacht auf Samstag, 27. Juni 2026, zwei junge Autofahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Beide waren mit 140 km/h im Ortsgebiet unterwegs. Die Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Gegen 1:30 Uhr führte eine Polizeistreife auf der Triester Straße im Bereich des Zentralfriedhofs Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei bemerkten die Beamten zwei Autos, die von Norden kommend in Richtung Süden unterwegs waren.

Eine Lasermessung ergab bei beiden Fahrzeugen eine Geschwindigkeit von jeweils 140 km/h im Ortsgebiet. Über die Landesleitzentrale wurden umgehend weitere Polizeistreifen verständigt. Die beiden Lenker konnten kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden.

Bei den Fahrern handelt es sich um einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Weiz und einen 21-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Beide besitzen einen Probeführerschein.

Die Polizei nahm den Männern die Führerscheine vorläufig ab. Zudem wurden die Autos auf behördliche Anordnung vorläufig beschlagnahmt.

Die beiden Lenker werden angezeigt.