Schuss aus fahrendem Auto in Leibnitz – 18-Jähriger ausgeforscht

Am Donnerstagabend, 16. April 2026, ist es am Hauptplatz in Leibnitz zu einer Schussabgabe aus einem fahrenden Auto gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Inzwischen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Gegen 18:15 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass aus einem Fahrzeug heraus in die Luft geschossen worden sei. Mehrere Streifen rückten umgehend zum Einsatzort aus. Zeugen berichteten von einem dunklen Audi, aus dem eine Person mit einer Faustfeuerwaffe geschossen habe. Das Fahrzeug flüchtete anschließend mit hoher Geschwindigkeit.

Im Zuge intensiver Ermittlungen und aufgrund zahlreicher Hinweise konnte die Polizei einen 18-jährigen Österreicher aus dem Bezirk Leibnitz ausforschen. Bei ihm stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe sicher, die mutmaßlich bei der Tat verwendet wurde.

Der 18-Jährige, der das Fahrzeug gelenkt haben soll, zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Er gab an, aus „Spaß“ gehandelt zu haben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich laut seinen Angaben eine weitere Person im Auto, die nun als Zeuge einvernommen wird.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern an.