Gewinnspiel: Steiermark-Card 2026 für Familien gewinnen

Raus aus der Stadt und gemeinsam etwas erleben – dafür bietet die Steiermark-Card jede Menge Möglichkeiten. Von Museen und Familienattraktionen über Freizeitangebote bis zu aktiven Outdoor-Erlebnissen: Rund um Graz warten zahlreiche Ausflugsziele darauf, entdeckt zu werden.

Mit der Steiermark-Card kannst du etwa das FRida & freD Kindermuseum, das Graz Museum oder das Graz Museum Schlossberg besuchen. Auch spannende Ziele wie das Arnold Schwarzenegger Museum in Thal, das Landeszeughaus, das Kunsthaus Graz oder das Naturkundemuseum im Joanneumsviertel sind Teil des Angebots. (Hier alle inkludierten Ausflugsziele ansehen)

Für aktive Unternehmungen bietet die Karte ebenfalls viele Möglichkeiten: Im Schöckl Kletterpark kannst du dich im Hochseilgarten versuchen, im ABC – Attention Badmintoncenter kommt Bewegung ins Spiel und im Schwarzl Freizeitzentrum laden Badesee, Liegewiesen und Freizeitangebote zu einem entspannten Sommertag ein. Wer gerne Geschichte und Tradition erlebt, kann außerdem das Österreichische Freilichtmuseum Stübing, das Stift Rein oder das Museum Sensenwerk Deutschfeistritz entdecken.

Gemeinsam mit der Steiermark-Card verlosen wir auf Inside Graz ein tolles Ausflugspaket für Familien:

🎁 Zu gewinnen gibt es ein Paket mit:

• 1 × Steiermark-Card 2026 für Erwachsene

• 1 × Steiermark-Card 2026 für Kinder & Jugendliche

Mit der Karte kannst du von Frühling bis Herbst zahlreiche Ausflugsziele besuchen – ideal für Wochenendausflüge, Ferien oder spontane Unternehmungen mit der Familie.

So kannst du teilnehmen

Beantworte einfach folgende Frage und trage deine Antwort im Formular ein:

Welches Ausflugsziel rund um Graz möchtest du mit deiner Familie mit der Steiermark-Card besuchen?

Vor- & Nachname

Straße

PLZ Ort

E-Mail-Adresse

*Teilnahmebedingungen: Mitmachen kann jeder, der eine gültige Postadresse in Österreich besitzt. Ausgelost werden die Steiermark Card's durch unsere Redaktion. Diese werden von der STEIERMARK-CARD GMBH über den Postweg verschickt. Pro Person und Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich. Unser Gewinnspiel endet spätestens am 20.3.2026 um 12 Uhr.

Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von Inside Graz und STEIERMARK-CARD GMBH sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Mindestalter für die Teilnahme 18 Jahre. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit der Speicherung deiner Daten sowie mit deren Verwendung im Rahmen dieses Gewinnspiels einverstanden. Tipp: Abonniere unsere Push-Nachrichten und bleibe über aktuelle Gewinnspiele & Neuigkeiten aus Graz informiert! Zustimmung zu unseren Teilnahmebedingungen.

Viel Glück und viele schöne Familienausflüge! 🍀