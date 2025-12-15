Am Montagmorgen, 15. Dezember 2025, kam es auf der Waagner-Biro-Straße in Graz zu einer Gefahrenbremsung einer Straßenbahn. Ein bislang unbekannter Pkw der Marke Tesla fuhr offenbar unvermittelt in den fließenden Verkehr ein. In der Folge verletzten sich drei Fahrgäste. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 06:20 Uhr steuerte ein 46-jähriger Grazer eine Straßenbahn der Linie 6 stadtauswärts in Richtung St. Peter. Auf Höhe der Hausnummer 30b bemerkte er einen Tesla, der an einer Ausfahrt stand. Zu diesem Zeitpunkt war die Straßenbahn mit etwa 40 bis 50 km/h unterwegs.

Kurz darauf bog der Lenker des Tesla aus der Ausfahrt nach links auf die Waagner-Biro-Straße in südliche Richtung ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Straßenbahnfahrer sofort eine Notbremsung ein.

Durch das abrupte Abbremsen stürzten mehrere Fahrgäste in der Straßenbahn. Eine 54-jährige Frau und ein fünfjähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Eine 59-jährige Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Das Rote Kreuz brachte alle drei Betroffenen in das LKH Graz.

Der Lenker des beteiligten Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder seine Identität bekannt zu geben. Zum Fahrzeug liegen bislang keine weiteren Angaben vor. Bekannt ist lediglich die Marke Tesla. Eine beim Straßenbahnlenker durchgeführte Atemalkoholuntersuchung verlief negativ.

Die Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall. Informationen nimmt die Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059 133 / 654110 entgegen.