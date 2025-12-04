Im Fall der ermordeten 31-jährigen Grazerin Stefanie P. sucht die Polizei nun gezielt nach einem Mann, der sich zum Tatzeitpunkt im Umfeld ihrer Wohnung aufgehalten haben soll. Er gilt nicht als tatverdächtig, könnte jedoch entscheidende Beobachtungen gemacht haben.

Am Sonntagmorgen, dem 23. November 2025, hatten Zeugen einen unbekannten Mann im Stiegenhaus bzw. in unmittelbarer Nähe der Wohnung der später tot aufgefundenen Frau bemerkt. Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht kein Zusammenhang zwischen diesem Mann und der Tat. Dennoch gehen die Kriminalbeamten davon aus, dass er für die Rekonstruktion der Abläufe wichtige Hinweise liefern könnte.

Die Polizei bittet den Mann daher ausdrücklich, sich als möglicher Zeuge zu melden. Auch Personen, die seine Identität kennen, werden um Hinweise gebeten.

Kontakt:

Landeskriminalamt Steiermark, Journaldienst – 059133/60 3333