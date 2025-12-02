Auf der L329 Rinnegger Straße kam es am Montagnachmittag, dem 1. Dezember 2025, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Bei der Frontalkollision wurde ein Mann tödlich verletzt, ein weiterer schwer verletzt.

Kurz vor 16 Uhr war ein 28-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz auf der Rinnegger Straße zwischen Graz und Weinitzen unterwegs. Zur gleichen Zeit geriet ein entgegenkommender 57-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der Pkw prallte frontal gegen den Lkw.

Der 57-jährige Fahrzeuglenker wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen. Sein gleichaltriger Beifahrer überlebte den Aufprall jedoch nicht und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die L329 blieb zwischen 16 Uhr und 19 Uhr vollständig gesperrt, während die Einsatzkräfte arbeiteten und die Unfallursache untersucht wurde.