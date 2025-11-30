Die Grazer Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, nachdem eine 78-jährige Frau in einer Straßenbahn stürzte und sich dabei schwer verletzte. Auslöser war offenbar das missbräuchliche Ziehen der Notbremse durch einen bislang unbekannten Fahrgast. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Pensionistin stieg am Donnerstag, dem 27. November 2025, kurz vor 13:00 Uhr an der Haltestelle Roseggerhaus in die Linie 1 Richtung Eggenberg/UKH ein. Sie stellte sich in die Nische vor dem Fahrscheinautomaten und hielt sich laut ersten Ermittlungen mit mindestens einer Hand fest.

Zwischen den Haltestellen Esperantoplatz/Arbeiterkammer und Hauptbahnhof betätigte ein unbekannter Fahrgast die Notbremse ohne ersichtlichen Grund. Die ruckartige Bremsung ließ die 78-Jährige zu Boden stürzen. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Steiermark gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die Verkehrsinspektion 1 führt die Ermittlungen. Spurensicherung an der Notbremse und die Auswertung des Videomaterials wurden bereits veranlasst. Nun sucht die Polizei Fahrgäste, die Hinweise zur betroffenen Straßenbahn der Linie 1 geben können.

Hinweise an:

Verkehrsinspektion 1 – 059133/65-4110