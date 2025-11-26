Am 26. November hat ein Dachbrand beim Hotel Daniel am Europaplatz in Graz einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Um 9:38 Uhr schlug die automatische Brandmeldeanlage Alarm. Die Leitstelle entsandte zunächst eine Löschgruppe der Zentralfeuerwache. Nur wenige Minuten später überschlugen sich die Meldungen: Rund vierzig Notrufe erreichten die Brandmeldezentrale und bestätigten einen Vollbrand auf dem Dach.

Der Disponent reagierte umgehend, erhöhte das Alarmstichwort und alarmierte zusätzliche Kräfte der Berufsfeuerwehr. Bereits um 9:42 Uhr trafen die ersten Einsatzteams am Hotel ein. Vor Ort zeigte sich, dass das Hotelpersonal rasch gehandelt hatte. Mitarbeitende evakuierten das fünfte und sechste Obergeschoss bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Auf dem Dach stand der sogenannte LoftCube vollständig in Flammen.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit mehreren Löschangriffen. Zwei C-Rohre kamen über einen Wandhydranten und das Stiegenhaus zum Einsatz. Parallel dazu bekämpfte die Feuerwehr das Feuer von außen über die Drehleiter. Da sich das brennende Zimmer an einer exponierten Stelle befand, unterstützte zusätzlich die Teleskopmastbühne die Sicherungsarbeiten am Dach.

Der koordinierte Einsatz zeigte schnell Wirkung. Schon um 10:04 Uhr stand fest, dass der Brand gelöscht war. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge und 27 Feuerwehrleute vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Ursache des Feuers wird nun von der Polizei untersucht.