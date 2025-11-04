Ein Routineeinsatz der Polizei hat Montagabend in Feldkirchen bei Graz plötzlich eine unerwartete Wendung genommen: Während einer Verkehrskontrolle fing ein Kastenwagen Feuer. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22 Uhr hielten Polizisten auf der B 67 vor dem Grazer Flughafen einen Transporter an, weil dessen Rückbeleuchtung defekt war. Schon beim Annähern fiel den Beamten ein ungewöhnlich starker Geruch auf. Als sie die Motorhaube öffneten, drang dichter Rauch aus dem Motorraum – der Wagen stand kurz darauf in Flammen.

Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz rückte mit vier Fahrzeugen aus und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der 27-jährige Lenker blieb unverletzt.

Nach der Löschung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug mehrere technische Mängel aufwies. Die Polizei nahm dem Mann die Kennzeichen ab und untersagte die Weiterfahrt. Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.

Fotos: Feuerwehr Feldkirchen