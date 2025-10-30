Eine tragische Wendung nahm die Suche nach einer seit dem 22. Oktober 2025 vermissten Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Die 78-Jährige, die zuletzt in der Dermatologie des Universitätsklinikums Graz gesehen worden war, wurde am Mittwoch tot in einem Bachbett aufgefunden.

Die Pensionistin hatte sich wegen einer Hauterkrankung freiwillig in stationäre Behandlung begeben, das Krankenhaus jedoch kurze Zeit später ohne Abmeldung verlassen. Umfangreiche Suchaktionen mit Polizeihubschrauber, Diensthunden und Unterstützung der Feuerwehr blieben zunächst erfolglos. Auch die öffentliche Fahndung brachte keine entscheidenden Hinweise.

Bei einer neuerlichen Suchaktion entdeckten Einsatzkräfte schließlich den leblosen Körper der Frau in einem Bachbett. Die Berufsfeuerwehr Graz barg die Tote. Nach einer ersten Untersuchung konnten Ermittler keine eindeutige Todesursache feststellen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an, um die genauen Umstände zu klären.