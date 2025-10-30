Eine wilde Flucht auf einem E-Scooter hat Mittwochvormittag in Graz-Eggenberg für Aufsehen gesorgt. Ein 23-jähriger Grazer versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen – und verursachte dabei gefährliche Szenen im Straßenverkehr.

Gegen 10 Uhr bemerkten Polizisten in der Vinzenzgasse den jungen Mann auf einem nicht zugelassenen E-Scooter. Als sie ihn zum Anhalten aufforderten, gab der 23-Jährige Gas und raste mit über 25 km/h davon. Mehrere Autofahrer mussten bremsen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Doch die Flucht nahm bald ein abruptes Ende: Nach wenigen hundert Metern brach das Hinterrad seines Scooters.

Der Grazer gab jedoch nicht auf. Zu Fuß setzte er seine Flucht fort, rannte über die Krausgasse und zwang erneut zwei Autofahrer zum Ausweichen. Kurz darauf konnten ihn Polizisten stoppen. Die anschließenden Ermittlungen brachten Erstaunliches zutage: Sein E-Scooter war auf mehr als 45 km/h getunt, und er besaß keine gültige Lenkberechtigung.

Als die Beamten ihn zur Rede stellten, reagierte der Mann aggressiv, warf den beschädigten Scooter kurzerhand in einen Müllcontainer und verweigerte den Alkomattest. Am Ende der Amtshandlung standen über 25 Anzeigen – unter anderem wegen zahlreicher Verstöße gegen das Kraftfahrgesetz. Seine Fahrt endete endgültig – diesmal zu Fuß.

