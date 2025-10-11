Nacht der Ballone & Kunstflugshow in Hitzendorf

Mit einer stimmungsvollen „Mini-Air-Power“ hat Hitzendorf am 4. Oktober den Auftakt zum Marktfest gefeiert. Ab 18 Uhr verwandelten Pilot:innen des Österreichischen AERO-Clubs gemeinsam mit dem Model-Air-Craft-Team Spielberg den Himmel über dem Sportzentrum in eine choreografierte Kunstflugshow mit Musik – inklusive des beliebten „Süßigkeiten-Regens“ für Kinder. Schauplatz war der Fußballplatz beim Sport- und Veranstaltungszentrum neben der Kirschenhalle.

Mehr Videos demnächst auf unserem Youtube Kanal!

Ballonglühen

Gegen 19:30 Uhr folgte das visuelle Highlight: die „Nacht der Ballone“. Mehrere Heißluftballone ließen im Takt zur Musik ihre Brenner aufleuchten und tauchten den Platz in warmes, farbiges Licht – ein klassisches „Ballonglühen“, das das Publikum aus nächster Nähe erleben konnte; der Eintritt war frei. Hier unsere Videos von der Show:

Die Veranstaltung war als offener Vorabend zum Marktfest am Sonntag angelegt und fügte sich nahtlos ins Festwochenende ein, das u. a. Erntedank, Vespa-Treffen und Hubschrauberrundflüge umfasste.