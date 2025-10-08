Zahlreiche Blaulicht-Sirenen waren Donnerstagfrüh im Süden von Graz zu hören. Im Bereich der Murbrücke der Südautobahn (A2) kenterte ein mit drei Personen besetztes Boot. Zwei Personen konnten gerettet werden, eine Person wird derzeit noch vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen laufen.

Gegen 7:20 Uhr dürfte das mit drei Personen besetzte Boot im Bereich der Baustelle auf der A2-Südautobahn (Sanierung Murbrücke) gekentert sein. Zwei Personen konnten bereits gerettet werden.

Sie sind aktuellen Informationen zufolge unterkühlt, jedoch weitegehend unverletzt. Unterdessen läuft aktuell die Suche nach einem Mann weiter. Er soll im Wasser untergegangen sein. Mehrere Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber, eine Polizeidrohne sowie diverse Einsatzkräfte von Rettung, Feuerwehr und Wasserrettung stehen im Einsatz. Auch Feuerwehr-Taucher sowie ein Polizeiboot wurden alarmiert.

Foto: Symbolbild