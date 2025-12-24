Bewaffneter Banküberfall in Graz – Polizei veröffentlicht Täterfoto

Nach einem bewaffneten Banküberfall in Geidorf fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Der bislang unbekannte Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend, 23. Dezember 2025, eine Bankfiliale in der Zinzendorfgasse überfallen zu haben. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 15 Uhr betrat der Mann die Filiale und erkundigte sich zunächst nach einem Termin für ein Schließfach. Ein Bankangestellter begleitete ihn daraufhin in ein Büro und zeigte ihm in weiterer Folge ein Bankschließfach. In diesem Moment bedrohte der Täter den Angestellten mit einer Waffe.

Anschließend brach der Mann mehrere Schließfächer auf, forderte den Bankmitarbeiter auf, sich nicht zu bewegen, und flüchtete aus der Filiale. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit keine Angaben vor. Der Angestellte blieb unverletzt.

Unmittelbar nach der Anzeige leitete die Polizei eine Fahndung ein, die bislang ohne Erfolg blieb. Da der Tatverdächtige von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung eines Lichtbildes an.

Beschreibung des Tatverdächtigen

männlich

normale Statur

etwa 180 bis 185 Zentimeter groß

rund 60 bis 65 Jahre alt

möglicherweise O-Beine

trug vermutlich eine graue Perücke

grauer Oberlippenbart

sprach steirischen Dialekt

schwarzer Einkaufstrolley

schwarze Umhängetasche

Sachdienliche Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60 3333 entgegen.