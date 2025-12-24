Bewaffneter Banküberfall in Graz – Polizei veröffentlicht Täterfoto

Nach einem bewaffneten Banküberfall in Geidorf fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Der bislang unbekannte Mann steht im Verdacht, am Dienstagabend, 23. Dezember 2025, eine Bankfiliale in der Zinzendorfgasse überfallen zu haben. Verletzt wurde dabei niemand.
Gegen 15 Uhr betrat der Mann die Filiale und erkundigte sich zunächst nach einem Termin für ein Schließfach. Ein Bankangestellter begleitete ihn daraufhin in ein Büro und zeigte ihm in weiterer Folge ein Bankschließfach. In diesem Moment bedrohte der Täter den Angestellten mit einer Waffe.
Anschließend brach der Mann mehrere Schließfächer auf, forderte den Bankmitarbeiter auf, sich nicht zu bewegen, und flüchtete aus der Filiale. Über die Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit keine Angaben vor. Der Angestellte blieb unverletzt.
Unmittelbar nach der Anzeige leitete die Polizei eine Fahndung ein, die bislang ohne Erfolg blieb. Da der Tatverdächtige von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung eines Lichtbildes an.
Beschreibung des Tatverdächtigen
- männlich
- normale Statur
- etwa 180 bis 185 Zentimeter groß
- rund 60 bis 65 Jahre alt
- möglicherweise O-Beine
- trug vermutlich eine graue Perücke
- grauer Oberlippenbart
- sprach steirischen Dialekt
- schwarzer Einkaufstrolley
- schwarze Umhängetasche
Sachdienliche Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60 3333 entgegen.