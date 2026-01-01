Zum Jahreswechsel 2025/26 rückte die steirische Polizei insgesamt 768 Mal aus und damit nahezu gleich oft wie im Vorjahr. Neben zahlreichen Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz kam es auch zu mehreren Bränden, darunter zu einem folgenschweren Brand in einer Bar in Graz, sowie zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Deckenbrand in Bar löst Panik aus

Kurz nach Mitternacht kam es in der Wunderbar in der Gleisdorfer Gasse durch Sprühkerzen zu einem Deckenbrand. Der Vorfall weckt Erinnerungen an einen Brand in der Grazer Stern Bar vor zwei Jahren. Glücklicherweise konnten aber rund 200 Gäste das Lokal verlassen. Trotz des raschen Einschreitens des Lokalbetreibers, der den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit tragbaren Feuerlöschern eindämmte, kam es in der panikartigen Flucht zu Verletzungen.

Insgesamt erlitten 13 Personen Verletzungen, überwiegend leichte, eine Person wurde mittelgradig verletzt. Die meisten Verletzungen entstanden durch Stürze beim Verlassen des Lokals.

Das Rote Kreuz war mit zehn Fahrzeugen im Einsatz und brachte zehn Verletzte ins LKH Graz. Die Berufsfeuerwehr Graz führte mit 23 Einsatzkräften Sicherungs- und Entrauchungsmaßnahmen durch. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.

Zehntausende feiern friedlich

Trotz einzelner Vorfälle feierten rund 50.000 Menschen den Jahreswechsel in der Grazer Innenstadt. Größere Amtshandlungen blieben aus, die Polizei spricht insgesamt von einem ruhigen Verlauf der Silvesterveranstaltungen.

Pyrotechnik trotz Verbots weit verbreitet

Obwohl das Abbrennen von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 im Ortsgebiet gesetzlich verboten ist, setzten viele Menschen auch heuer wieder auf Knallkörper und Raketen. Landesweit stellten Polizisten rund 140 pyrotechnische Gegenstände mit einem Gesamtgewicht von etwa 40 Kilogramm sicher. Allein in Graz wurden bei Kontrollen rund 25 Kilogramm Pyrotechnik beschlagnahmt.

Weitere Brände in mehreren Bezirken

Auch in anderen Teilen der Steiermark rückten Feuerwehren zu Bränden aus, die durch Pyrotechnik ausgelöst wurden. Betroffen waren unter anderem die Bezirke Graz, Graz-Umgebung, Murtal, Murau, Weiz, Deutschlandsberg und Liezen. Gelöscht wurden unter anderem Hecken- und Holzschuppenbrände. In Trofaiach geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Gegen 2.45 Uhr prallte ein 18-jähriger Pkw-Lenker in Großklein gegen eine Hauswand und einen Strommasten. Der junge Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Wagna gebracht. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung, der Führerschein wurde abgenommen.

Die steirische Polizei verzeichnete innerhalb von 24 Stunden exakt 1.775 Notrufe. Der Großteil der Anrufe betraf Lärmbelästigungen und das Abfeuern von Pyrotechnik, insbesondere rund um Mitternacht und vor allem im Ballungsraum Graz.