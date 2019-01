Christbaumsammelstellen in Graz

In diesen Tagen bringen die Grazer und Grazerinnen die letzten abgeschmückten Weihnachtsbäume zu einer der zahlreichen kostenlosen Sammelstellen in Graz. Während die ersten Bäume bereits nach den Feiertagen zu den Sammelpunkten gebracht werden, ist durch die aktuelle warme Witterung die Zeit für die nun trockenen und nicht mehr so grünen Tannenbäume gekommen, um im Biomassekraftwerk verheizt oder als Kompost aufbereitet zu werden.

Die 350.000 Bäume, die in der Steiermark nach Weihnachten anfallen (in Graz selbst sind es rund 80.000), entsprechen übrigens einem Gewicht von rund 1450 Tonnen, die – in Fernwärme umgewandelt – rund 4900 Megawattstunden an Fernwärme produzieren würden. Damit kann man rund 7700 Haushalte ein Monat lang mit Wärme versorgen.

Noch bis zum 20. Jänner 2018 gibt es die Möglichkeit, seinen Christbaum an einer der 70 Sammelstellen der Stadt kostenlos abzugeben. Beim Entsorgen über die Christbaumsammlung bitte darauf achten, dass diese von allen Resten des Schmucks wie Haken und Lametta befreien, da diese störend für die Verwertungsanlage sind, den Kompost unnötig mit Schadstoffen belasten und bei der Verbrennung für zusätzliche Schadstoffemissionen sorgen.

Wo können Christbäume in Graz entsorgt werden?

1. Bezirk Innere Stadt

Stadtpark Nord: Maria-Theresia-Allee Ecke Glacisstraße

Stadtpark Süd: Franz-Graf-Allee Ecke Glacisstraße

2. Bezirk St. Leonhard

Felix-Dahn-Platz 12 gegenüber

Hans-Brandstetter-Gasse 25 gegenüber Grünfläche bei der Einfahrt zur Schule

Lessingpark: Lessingstraße 16 gegenüber

Schillerplatz 1: Taxi Standplatz

Tegetthofplatz: Elisabethstraße Ecke Seebachergasse

3. Bezirk Geidorf

Hasnerplatz 11 ggü., Kinderspielplatz

Bergmanngasse: Ecke Kreuzgasse, Radargerät

Martha-Tausk-Park: Lehargasse 22 gegenüber

4. Bezirk Lend

Am Fröbelpark 4 gegenüber, Altstoffsammelstelle

Metahofpark: Babenbergerstraße 10

Darmstadtgasse 15 gegenüber, Kinderspielplatz

Floßlendplatz 3 gegenüber, Ecke Floßlendstraße

Kalvariengürtel 1 gegenüber, Ecke Floßlendstraße 31

Laudongasse 22: Wiese vor dem Sportplatz

Volksgartenstraße 28: Ecke Mühlgasse, Park

Waagner-Biro-Straße 30b: Ecke Laudongasse, Park

5. Bezirk Gries

Auf der Tändelwiese 4 gegenüber, Park neben der BAWAG

Bozener Straße 19 Ecke SechsundzwanzigerSchützen-Gasse

Rösselmühlpark: Dreihackengasse 43 gegenüber

Hammer-Purgstall-Gasse 21 gegenüber, Ecke Siebenundvierzigergasse im Park

St.-Andräplatz: Kernstockgasse 14 gegenüber

6. Bezirk Jakomini

Am Langedelwehr 28 Ecke Neulandgasse, Kinderspielplatz

Augarten: Friedrichgasse Ecke Schießstattgasse

Harmsdorfgasse 16 gegenüber, Park

Jakominigürtel 20 gegenüber, Ecke Klosterwiesgasse

Münzgrabengürtel 18 gegenüber, Altstoffsammelstelle, Sportplatz

Neuholdaugasse 93 Ecke Fröhlichgasse, auf der Insel

7. Bezirk Liebenau

Andersengasse 52 Ecke Dr. Plochl Straße, Sportplatz

Eichbachgasse 167a vor der Autobahn

Fuchsenfeldweg 25 beim Therapiezentraum, am Ende der Sackgasse

Messendorfer Straße Ecke Leo-Scheu-Gasse neben der Altstoffsammelstelle

8. Bezirk St. Peter

Neufeldweg 219

St.-Peter-Hauptstraße 85 neben dem Spielplatz

St.-Peter-Pfarrweg 30 ggü., Problemstoffsammelstelle

9. Bezirk Waltendorf

Berliner Ring 71 Zufahrt zu den Hausnr. 71-73-75, Spielplatz

10. Bezirk Ries

Billrothgasse 32 gegenüber, beim Spielplatz bzw. Fußgängerübergang

11. Bezirk Mariatrost

Tannhofweg Ecke Kirchbergstraße 4d, Bezirkssportplatz

Kirche Kroisbach Am Rehgrund 2, Grünfläche

Hilmteichstraße 108 Ecke Auersperggasse – Aufgang Waldschule

12. Bezirk Andritz

Inge-Morath-Straße 50 bei der Abfallsammelstelle

Prochaskagasse 15 Park beim Schöckelbach

Weinzödl 1 GAK-Trainingszentrum, Christbaumverkaufsstelle

Weinzöttlstraße 1 Grünfläche neben Besucherparkplätzen

Ziegelstraße 18a Ecke Viktor Zack Weg, Kinderspielplatz

13. Bezirk Gösting

Augasse 100 Westseite vom Pongratz Moore Steg

Augasse 110 Grünfläche

Plabutscherstraße 123 Spielplatz

Raachgasse 60 Bushaltestelle, Raach-Ort

Schippingerstraße 19 bei der Telefonzelle

Wiener Straße 260 Bischofssiedlung, gegenüber SPAR, öffentlicher Kinderspielplatz

14. Bezirk Eggenberg

Algersdorfer Straße 59 Ecke Zufahrt zum LKH West

Gaswerkstraße 13 gegenüber, Gemeindepark

Karl-Frisch-Gasse 18 Ecke Koloniegasse, Grünfläche

Hofbauerplatz: Karl-Morre-Straße 6 gegenüber

Pfarrgasse 26 Ecke Straßganger Straße, Sportplatz

Straßganger Straße 88 hinter der Shell Tankstelle

Vinzenzgasse 49 Ecke Bodenfeldgasse, Bezirkssportplatz

15. Bezirk Wetzelsdorf

Abstallerstraße 41 Kreuzung Wilhelm-Thöny-Weg, Hundewiese

Grottenhofstraße 58 Parkplätze

Josef-Posch-Straße 121 Ecke Burenstraße, Grünfläche

Peter-Rosegger-Straße 81 Ecke Faunastraße vor der Bahnübersetzung

Schererstraße 47 Ecke Steinäckerstraße, Grünfläche

Straßganger Straße 210

16. Bezirk Straßgang

Grillweg 32 gegenüber, Spiel- und Sportplatz

Hackhofergasse 29 gegenüber, Spielplatz

Straßganger Bad Hans-Hegenbarth-Allee 15 gegenüber

Am Jägergrund Ecke Unterer Bründlweg, Sportplatz

17. Bezirk Puntigam

Hafnerstraße 36 gegenüber, im Park

Quelle der Sammelstellen: Holding Graz