Christbäume richtig entsorgen

Alljährlich bildet der Christbaum in den heimischen Wohnzimmern den Mittelpunkt der Weihnachtszeit. In der Steiermark haben rund um das vergangene Weihnachtsfest wieder rund 350.000 Christbäume Besinnlichkeit und Wärme in die heimischen Haushalte gebracht. Und alle Jahre wieder stellt sich nach dem Weihnachtsfest die Frage nach der richtigen Entsorgung.

Bei einer umweltgerechten Entsorgung sind Christbäume gute und wertvolle Energiespender. Sie können als Hackgut verarbeitet und in Biomassekraftwerken in saubere Energie umgewandelt werden. So spenden die Christbäume auch nach Weihnachten noch wohlige Wärme. Laut Nachhaltigkeitslandesrätin Simone Schmiedtbauer könnte man alleine mit den steirischen Christbäumen Stadt Bruck einen Monat lang mit sauberer Energie beheizen.

Eine weitere Verwertungsmöglichkeit für alte Christbäume stellt die wertvolle Kompostierung dar.

dar. Beim Verbrennen im Holzofen ist unbedingt auf eine mindestens einjährige Lagerzeit zu achten.

Christbaum vor der Entsorgung von Schmuck befreien

Vor der Entsorgung ist in unbedingt darauf zu achten, dass der Baum von Lametta, Engelshaar, Christbaumhaken und anderem Christbaumschmuck befreit wird. Viele Arten von Christbaumbehang wie beispielsweise Schnee- und Glitzersprays enthalten Schwermetalle, oder können nach der Zerkleinerung als Mikroplastik die Umwelt verschmutzen. Beschädigte Christbaumkugeln dürfen nicht im Glasmüll entsorgt werden, da sie wertvolles Recycling-Material zerstören. Sie gehören in den Restmüll. Falls Christbaumschmuck nicht mehr benötigt wird, kann man diesen am besten in die ReUse-Box, dem neuen Sammelsystem für wiederverwendbare Gegenstände geben.

Möglichkeiten zur umweltgerechten Sammlung und Verwertung von Christbäumen:

Abgabe an Sammelstellen – in zahlreichen Gemeinden sowie in Graz werden Gratisabholaktionen an zentralen Sammelstellen angeboten.

Kompostierung im eigenen Garten nach entsprechender Zerkleinerung (z. B. Häckseln)

Verbrennen – beim Verbrennen in Öfen ist erhebliche Vorsicht geboten, denn die Nadeln und Äste können explosionsartig verbrennen. Erst nach einjähriger Trocknungszeit kann der Baum im Holzofen verbrannt werden.

Auf keinen Fall darf ein Christbaum in der Restmülltonne entsorgt werden. Kaputte Christbaumkugel gehören in den Restmüll und nicht zum Altglas.