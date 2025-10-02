Donnerstagfrüh kam es in Puntigam zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein Anhänger von einem Lastwagen kippte in der Alten Poststraße um und krachte auf zwei Pkw.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 5 Uhr morgens. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Voitsberg war von der Triester Straße kommend in die Alte Poststraße eingebogen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sein Anhänger im Kreuzungsbereich auf den Gehsteig und kippte. Dabei stürzte dieser auf das Auto einer 55-jährigen Grazerin, die gerade in südliche Richtung unterwegs war. Der Pkw wurde massiv beschädigt, die Lenkerin erlitt leichte Verletzungen.

Ein nachfahrender 50-jähriger Grazer konnte zwar noch anhalten, wurde jedoch ebenfalls vom Anhänger touchiert. Auch er wurde leicht verletzt. Beide Betroffenen brachte das Rote Kreuz ins UKH Graz. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Berufsfeuerwehr Graz stand mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Mit Seilwinden stellten die Einsatzkräfte den umgestürzten Anhänger wieder auf. Angesichts der starken Beschädigung des Autos der 55-Jährigen sprach die Feuerwehr von Glück, dass die Frau nicht schwerer eingeklemmt oder verletzt wurde.

Die Alte Poststraße war während der Bergungsarbeiten gesperrt.

Fotos: BF Graz