Ein 20-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Eibiswald verursachte am Freitagnachmittag, dem 14. November 2025, eine Explosion, als er offenbar versuchte, nach Internetanleitungen einen pyrotechnischen Gegenstand herzustellen. Der junge Mann blieb unverletzt, am Gebäude entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Gegen 13:48 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettung nach Eibiswald alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigten sich massive Schäden im Dach- und Giebelbereich des Hauses. Der 20-Jährige, der sich zum Zeitpunkt der Explosion allein im Gebäude befand, wurde im Freien angetroffen. Er gab an, in seinem Zimmer chemische Substanzen gemischt zu haben, als es plötzlich zur Explosion kam.

Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Untersuchung ins LKH Weststeiermark, wo er unverletzt entlassen wurde. Weitere Personen waren nicht im Haus.

Im Zuge der Ermittlungen sicherte die Polizei rund um das Haus verdächtige Stoffe und stellte im Fahrzeug des Mannes Vorläufermaterialien für pyrotechnische Erzeugnisse sicher. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Ein hinzugezogener Bausachverständiger erklärte den südlichen Gebäudeteil vorläufig für unbewohnbar, da die Standsicherheit des Dachs gefährdet ist.

Die Polizei ermittelt derzeit, welche Substanzen verwendet wurden und wie es genau zur Explosion kam.