A2: Zweite alte und 230 Tonnen schwere Murbrücke entfernt

In der Nacht auf Sonntag entfernte die ASFINAG das zweite alte Tragwerk der Murbrücke im Grazer Süden. Drei Großkräne hoben das rund 230 Tonnen schwere und etwa 100 Meter lange Stahlgerüst kontrolliert an, bevor es auf ein Spezialfahrzeug verladen und zu einem nahegelegenen stillgelegten Parkplatz gebracht wurde. Dort wird die Konstruktion nun für das Recycling vorbereitet.

Für die Arbeiten war eine Sperre der A 2 in Fahrtrichtung Klagenfurt ab 20 Uhr notwendig. Gegen vier Uhr früh konnte der Verkehr nach Reinigung der Fahrbahn und dem Abtransport der eingesetzten Kräne wieder freigegeben werden.

Mit dem Abbau des alten Tragwerks beginnt die nächste Bauphase. An der frei gewordenen Stelle entstehen in den kommenden Monaten neue Pfeiler. Auf diese Pfeiler soll die bereits errichtete südliche Murbrücke im Juni 2026 mittels hydraulischer Pressen um knapp 20 Meter verschoben werden. Die abschließenden Arbeiten betreffen überwiegend den Bereich abseits der Autobahn, darunter die geplante Renaturierung und Aufforstung des Baufeldes.