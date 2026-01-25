ASFINAG-Mitarbeiter verhindern Geisterfahrt im Bosrucktunnel

Aufmerksamkeit und schnelles Handeln verhinderten Sonntagfrüh einen möglichen schweren Unfall im Bosrucktunnel auf der A9 Pyhrnautobahn. Zwei Mitarbeiter der ASFINAG stoppten einen Geisterfahrer noch rechtzeitig.

Gegen 5 Uhr waren die beiden Mautaufsichtsorgane auf dem Weg von Ardning in Richtung Bosrucktunnel, als ihnen auf der Gegenfahrbahn ein Pkw auffiel. Das Fahrzeug fuhr mit eingeschalteter Warnblinkanlage in falscher Richtung auf den Tunnel zu. Die beiden Mitarbeiter reagierten sofort und informierten die Verkehrsmanagementzentrale in Ardning. Dort schalteten die Operatoren den Tunnel umgehend auf Rot und sperrten ihn für den gesamten Verkehr.

Parallel dazu fuhren die beiden ASFINAG-Mitarbeiter durch den Tunnel und wechselten über die Betriebsumkehr beim Nordportal in die zweite Tunnelröhre. Kurz darauf sahen sie bereits die Scheinwerfer des Geisterfahrers. Sie stellten ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand ab, schalteten Blaulicht und Folgetonhorn ein und warnten den Lenker zusätzlich mit der Lichthupe.

Der Pkw fuhr zunächst noch an ihnen vorbei, hielt jedoch wenige Meter später an. Die Mitarbeiter nahmen dem Lenker, einem 57-jährigen deutschen Staatsbürger, den Fahrzeugschlüssel ab und brachten dessen Auto mit seinem Einverständnis aus dem Tunnel. Anschließend warteten sie auf die bereits alarmierte Autobahnpolizei aus Klaus.

Der Mann erklärte später, er habe an der Mautstelle mit Bankomatkarte zahlen wollen. Da die Zahlung nicht funktionierte, habe er umgedreht und sei zurückgefahren.

Dank des raschen Eingreifens der ASFINAG-Mitarbeiter blieb der gefährliche Zwischenfall ohne Verletzte.