19-Jähriger stirbt nach Kletteraktion auf Hochspannungsmast

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag, 10. März 2026 in Mühldorf bei Feldbach. Ein 19-Jähriger kam ums Leben, nachdem er auf einen Hochspannungsmast geklettert war.

Gegen 17 Uhr soll der junge Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark den Mast bestiegen und dabei mit seinem Mobiltelefon Fotos und Videos aufgenommen haben. Dabei dürfte er in den Stromkreis geraten sein. Die dabei erlittenen Verletzungen waren tödlich.

Ein Autofahrer auf der nahegelegenen B66 wurde auf den Vorfall aufmerksam und setzte einen Notruf ab. Einsatzkräfte rückten daraufhin zum Unfallort aus.

Bevor der Verunglückte geborgen werden konnte, mussten Spezialkräfte der Feuerwehr gemeinsam mit Technikern der Energie Steiermark die stromführenden Leitungen abschalten. Erst danach war eine sichere Bergung möglich. Für den 19-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann bereits zuvor mehrfach auf Strom- und Mobilfunkmasten geklettert war und diese Aktionen mit seinem Handy dokumentiert hatte. Solche riskanten Kletteraktionen werden häufig als „Roofing“ bezeichnet. Dabei steigen Menschen ohne Sicherung auf hohe Bauwerke oder technische Anlagen, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

Foto: Symbolbild