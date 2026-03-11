Bei einer Kollision zwischen einem Zug und einem Pkw ist am Dienstagvormittag, 10. März 2026, ein 67-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 9:55 Uhr auf der Gersdorfer Straße in Gersdorf an der Mur. Der Mann aus dem Bezirk Leibnitz war mit seinem Pkw in Richtung Norden unterwegs, als sich der Wagen einem nicht technisch gesicherten Bahnübergang näherte. Zur selben Zeit fuhr ein Zug von Bad Radkersburg kommend in Richtung Bahnhof Spielfeld.

Der Lokführer gab laut Polizei vorschriftsmäßig zweimal das Signalhorn ab, um auf den herannahenden Zug aufmerksam zu machen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte er eine Kollision mit dem Pkw jedoch nicht mehr verhindern. Das Auto wurde vom Zug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.

Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fahrer im Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehren Straß in Steiermark und Gersdorf an der Mur öffneten mit hydraulischem Rettungsgerät die Fahrertür, um den Mann möglichst schonend aus dem Wagen zu befreien. Parallel dazu wurde ein Brandschutz aufgebaut.

Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen.

Der Lokführer sowie die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der schwer beschädigte Pkw wurde von den Feuerwehrkräften von den Gleisen entfernt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.