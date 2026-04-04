Freitagvormittag, 3. April 2026, kam es auf der B67 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Darunter befanden sich auch zwei Kinder.

Gegen 10:50 Uhr lenkte eine 32-jährige Frau ihren Pkw auf der B67 bei Friesach in Fahrtrichtung Gratkorn. Im Fahrzeug befanden sich zwei Kinder im Alter von 9 Jahren und 10 Monaten. Aufgrund des Verkehrs musste sie ihr Fahrzeug anhalten.

Eine nachfolgende 31-jährige Pkw-Lenkerin fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Lenkerin des vorderen Fahrzeugs sowie die beiden Kinder leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in die Kinderklinik bzw. ein Krankenhaus in Graz gebracht.

Die Lenkerin des auffahrenden Fahrzeugs erlitt eine Rippenverletzung und wurde in das UKH-Graz eingeliefert.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der 31-Jährigen. Eine ärztliche Untersuchung bestätigte die Fahruntauglichkeit, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Die genaue Alkoholisierung wird noch durch eine Blutuntersuchung festgestellt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.